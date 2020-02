Matera: rifiuti speciali abbandonati e dati alle fiamme in provincia! Intervenuti i Carabinieri Forestali

I Carabinieri Forestali di Scanzano Jonico hanno rinvenuto uno smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Scanzano Jonico e Pisticci.

A seguito di una segnalazione per incendio di rifiuti su un terreno di proprietà dell’Alsia, nel Comune di Scanzano Jonico, i militari hanno accertato che il materiale dato alle fiamme, costituito da ritagli di pellame, tomaie, bobine in plastica e gomma, proveniva da un ex calzaturificio sito nella zona ed era stato smaltito illecitamente sul suolo.

Durante gli accertamenti, si è riscontrata la presenza di ulteriori rifiuti provenienti dalla pulizia dell’immobile, sede dell’attività industriale, abbandonati su una superficie di circa 200 mq. di proprietà demaniale, in agro di Pisticci.

Le aree interessate e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro; il gestore del calzaturificio e il legale rappresentante della Ditta esecutrice dei lavori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per abbandono di rifiuti.