Matera ricorda il Maggiore Lucia Acquafredda, prima donna ad entrare nel 1980 nel corpo della Polizia Locale della città! Ecco l’iniziativa

A Matera l’associazione Nazionale Polizia Locale d’Italia organizza per il giorno 22 Aprile 2022, presso Casa Cava, dalle ore 9:00 alle 13.00, il I° Memorial Lucia Acquafredda per ricordare la figura dell’ex Vice Comandante della Polizia Locale di Matera scomparsa di recente all’età di 72 anni.

Il Maggiore Lucia Acquafredda è stata la prima donna ad entrare nel 1980 nel corpo della Polizia Locale della città e per oltre 35 anni ha coordinato l’attività operativa alle dipendenze di diversi comandanti, garantendo in ogni circostanza disponibilità ed impegno all’Amministrazione Comunale.

Nel corso della mattinata sarà svolta un’attività di formazione sul codice della strada.

Di seguito il Programma del memorial:

ore 8:30 accredito partecipanti.

ore 9:00 apertura lavori con Gaetano Barione, segretario generale ANVU.

Saluto delle autorità in ricordo di Lucia Acquafredda.

Interventi di:

-Sindaco di Matera, Domenico Bennardi;

-Comandante Polizia Locale di Matera, Paolo Milillo;

-Consigliere nazionale ANVU, Egidio Cuscianna;

-vice presidente regionale Basilicata ANVU, Vincenzo Manzo;

-presidente nazionale ANVU, Silvana Paci.

ore 10:00: omaggio ai soci ANVU Basilicata. Un regalo che Lucia aveva deciso di donare ai suoi soci.

ore 11:00: si parla della riforma della legislazione sulla Polizia Locale. Il pensiero ANVU. Relaziona il presidente nazionale Silvana Pace.

-Novità sul codice della strada: la circolazione dei veicoli stranieri.

-Relatore Vincenzo Manzo, comandante facente funzione Polizia Locale di Potenza

ore 13:30 chiusura lavori.

Di seguito la locandina con i dettagli.

