Matera, raccolta differenziata dei rifiuti: queste le ultime notizie

È convocata per domattina (15 Dicembre), alle ore 10.30 nella sala “Mandela” del municipio di Matera, una conferenza stampa per illustrare le prossime iniziative di sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, organizzate dall’Amministrazione comunale con la Cosp Tecno Service, gestore del servizio in città.

L’obiettivo degli eventi organizzati è la sensibilizzazione al rispetto ai corretti comportamenti nella raccolta dei rifiuti.

Una città pulita è un valore per il presente e il futuro dell’ambiente, oltre che per lo sviluppo economico e turistico del territorio; un obiettivo che va perseguito con la collaborazione di tutti.

Questi i princìpi che animano il percorso di collaborazione tra Cosp e Comune di Matera.

Al tavolo sarà presente:

il sindaco, Domenico Bennardi,

con l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Amenta;

Danilo Valenti, presidente della Cosp Tecno Service,

il dirigente dell’Istituto “Levi”.

Si parlerà dell’evento del 9 Febbraio 2024, quando è in programma la seconda edizione del “Carnevale del riciclo” con gli studenti delle scuole dell’infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di Matera, e una rappresentanza dell’Istituto superiore “Isabella Morra” (i ragazzi del liceo artistico Carlo Levi, che hanno realizzato la locandina dell’evento).

E poi il 10 Febbraio 2024, il cineteatro “Guerrieri” in piazza Vittorio Veneto ospiterà la tavola rotonda sul tema: “Decoro urbano e sviluppo turistico – la città è di tutti, la città pulita conviene a tutti”.

Tutti i particolari domani in conferenza stampa.