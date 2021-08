Matera: questo Comune della provincia sarà Capitale del Volontariato! Ecco l’iniziativa

San Giorgio Lucano (MT) diventa capitale del volontariato per un intero weekend nei giorni 7 e 8 Agosto al grido di “Siamo tutti volontari- Giornate di sensibilizzazione e valorizzazione del volontariato!”.

L’evento è organizzato dalla Protezione Civile Gruppo Lucano di San Giorgio Lucano, con il patrocinio gratuito del Comune e la collaborazione anche di Fidas Basilicata e numerose altre associazioni che operano in diversi ambiti.

Si svolgerà sabato 7 Agosto la giornata di raccolta del sangue presso la sede della Protezione civile, a seguire tutta una serie di iniziative:

consegna dei pacchi alimentari;

Giornata Ecologica di Comunità;

una tavola rotonda di confronto, dopo l’apertura degli stand informativi delle Associazioni.

Interverranno:

Antonio Bronzino, neo Presidente del CSV Basilicata;

Pancrazio Toscano, Presidente di Fidas Basilicata;

tutti i presidenti delle associazioni partecipanti;

il sindaco di San Giorgio Lucano, dott. Esposito;

Egidio Lacanna, Presidente della locale Protezione civile e tra gli animatori del volontariato della cittadina lucana.

Lo stesso Lacanna ha dichiarato:

“Un evento organizzato e voluto per porre l’attenzione sul mondo del volontariato, sul Terzo Settore e sulle opportunità per i giovani e i cittadini di mettersi a disposizione della comunità, partecipando attivamente alla vita associativa”.

Una vera e propria festa del volontariato che porrà al centro dell’attenzione i singoli cittadini, chiamati ad un gesto concreto attraverso la donazione del sangue, e tutti i volontari che dedicano il proprio tempo e la propria passione al bene comune.

Così Toscano di Fidas Basilicata:

“Vi aspettiamo a San Giorgio per condividere un momento dedicato al volontariato e alla solidarietà.

Abbiamo sostenuto con gioia questa due giorni dedicata al volontariato che si apre con una giornata di raccolta del sangue.

Donare in estate assume un valore ancora più grande per le criticità che si riscontrano ogni anno in questo periodo, aggravate anche dalla pandemia e dalla somministrazione dei vaccini.

Fidas Basilicata, con le sue 31 sedi e la determinazione dei volontari, continua a crescere e registriamo un incremento delle donazioni da Gennaio a Luglio del 2021 rispetto al 2020, che era stato comunque un anno da record per noi.

Oltre il 13% di incremento nella raccolta di plasma, e circa il 4% nella raccolta di sangue intero.

Continuiamo a tendere il braccio e a diffondere la cultura del volontariato”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

