Matera: questo Comune della provincia nella prestigiosa vetrina della BIT di Milano! Ecco i dettagli

Dopo Rotondella e Pisticci anche il Comune di Craco alla Bit di Milano, il 12 Febbraio alle ore 17.30 per la presentazione “Craco tra le Ghost Town più celebri d’italia”– progetti per un rilancio culturale innovativo e sostenibile – area meeting Regione/APT Basilicata

L’amministrazione Comunale con il supporto organizzativo di Tiziana Fedele, intende rilanciare e rafforzare il patrimonio culturale e turistico di Craco a livello internazionale attraverso azioni mirate, progetti, eventi e sistemi di fruizione innovative e sostenibili.

Per il Comune:

“La partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di concerto con l’APT e la Regione Basilicata, rappresenta, senza dubbio, un importante vetrina internazionale utile al nostro meraviglioso borgo per rinascere e così, mantenendo l’essenza peculiare di ‘città fantasma’, diventare ‘gioiello della Basilicata’.

Denominata come ‘ghost town’ tra le più spettrali e suggestive d’Italia, negli anni ha conquistato l’interesse di note produzioni cinematografiche e televisive, film, spot pubblicitari, capolavori e colossal della storia del cinema.

L’iniziativa, inoltre, sarà l’occasione per parlare di ‘BEGIN’, un progetto internazionale che prevede la partecipazione di autorevoli partner accademici italiani (UNIBAS e ISPC -CNR) e di due partner stranieri (Albania e Portogallo), e dell’evento teatrale ‘Passio Christi’, ideato dall’Ensemble Teatro Instabile, per valorizzare il patrimonio intangibile di Craco attraverso la testimonianza e il racconto dei luoghi e delle storie di uomini e donne che di questi luoghi sono eredità e perpetuazione, e per accogliere i visitatori in un viaggio profondo, condiviso ed emozionante”.

