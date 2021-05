Matera: questi Sindaci della provincia incontrano il Commissario Straordinario ASM! Ecco i dettagli

Fa sapere l’Azienda Sanitaria Locale di Matera:

“Ieri, 11 Maggio, è iniziato il ‘tour lucano’ della dott.ssa Pulvirenti.

È partita da Grottole (MT), Grassano (MT), Tricarico (MT), Miglionico (MT) e Pomarico (MT) per presentarsi ai sindaci e per conoscere e ascoltare le esigenze e le criticità delle amministrazioni comunali e della popolazione.

Solo la conoscenza del territorio, dalle persone alla collocazione geografica, può far comprendere fino in fondo le necessità che vengono manifestate.

I sindaci hanno accolto con molto entusiasmo questa iniziativa sia dal punto di vista umano sia come gratificazione per il loro operato.

Pertanto è importante comunicare che tutti gli amministratori, insieme ai sanitari, sono riusciti ad organizzare in modo efficace sia la somministrazione dei vaccini che i tamponi in modalità drive in mettendo a disposizione le strutture in alcuni casi mancanti o poco attrezzate.

Un plauso, inoltre, va fatto ai medici dell’ASM e ai Direttori dei Distretti che affiancano e supportano le comunità”.

Afferma il Commissario:

“La sanità deve ritornare al suo ruolo primario, il sanitario e sociale, mettendo al centro della sua azione i bisogni del cittadino”.

Nei prossimi giorni, la dott.ssa Pulvirenti farà visita agli altri Comuni della provincia di Matera per continuare a lanciare un segnale forte:

“L’ASM C’È, NON SIETE SOLI”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)