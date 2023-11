Matera: questi ragazzi si preparano a vivere scambi giovanili con coetanei stranieri! Il progetto

I Lions Club Matera Host, Matera Città dei Sassi e Leo Club Matera 2019 hanno organizzato un incontro con i ragazzi delle classi 3^, 4^ e 5^ dell’IIS “G.B. Pentasuglia” e le loro famiglie interessate al Service “Scambi Giovanili Lions”, programma che il Lions International offre in tutto il mondo e che i Lions Club promuovono anche a Matera.

L’incontro si terrà presso l’Aula informatica dell’IIS “G.B. Pentasuglia” alle ore 10,30 di lunedì 27 novembre.

Dopo i saluti del Dirigente scolastico prof. Antonio Epifania, porteranno il loro saluto i presidenti:

Lions del Club Matera Host Domenico Infante,

del Club Città dei Sassi Lucia Elsa Maffei,

del Leo Club Matera 2019, Daniele Taccardi.

Terrà una relazione la responsabile distrettuale scambi giovanili e campi Lions, del Distretto 108 Ya, Maria Martino la quale sarà lieta di rispondere a tutte le domande che sorgeranno, sia per chi vuole fare domanda per andare all’estero che per coloro che vorranno invece accogliere nel proprio nucleo familiare un ragazzo straniero.

Inoltre, sono previste testimonianze di ragazzi e di famiglie che hanno già preso parte al programma di scambi giovanili Lions.

Ragazzi italiani e stranieri di età compresa tra i 15 e i 22 anni avranno la possibilità di vivere in una famiglia del posto e in un campo gestito dai Lions, per un periodo di 2, 3 o 4 settimane durante l’estate 2024.

I ragazzi italiani saranno ospitati da famiglie della destinazione loro assegnata, mentre i ragazzi stranieri, che arriveranno in Italia per dare vita al Campo Vesuvio, saranno accolti da famiglie italiane.

Ambedue le esperienze hanno lo scopo di fare incontrare persone di paesi diversi, di culture e, a volte, religioni diverse, di etnie diverse, di usi e costumi diversi dai nostri per migliorare la conoscenza e facilitare il rispetto reciproco, base indispensabile di una convivenza pacifica.

Ecco la locandina.