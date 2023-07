Matera: questi assalitori con generosità e gioia hanno prestato le prede dello “strazzo” per la mostra. Ecco le foto

Completata la consegna dei pezzi del carro 2023, con cui è stata arricchita la mostra degli scatti fotografici di Enzo Ribatti, progettata dall’Associazione Maria SS. della Bruna.

Il presidente, Bruno Caiella, esprime viva gratitudine agli assalitori che con generosità, gioia e ancora emozionati per l’assalto appena avvenuto, hanno prestato le prede dello “strazzo”.

“Le foto, i dipinti (tra cui anche quello del bozzetto originale del carro), le sculture, nonché i prototipi in argilla, i calchi in gesso, le piume d’ali in cartapesta, la tavolozza imbrattata di colori e i pennelli consumati dall’uso, prestati da coloro che hanno costruito il carro, stanno suscitando ammirata curiosità nei visitatori della città.

L’allestimento, infatti, è ubicato in piazza Vittorio Veneto, presso l’open space offerto da Apt Basilicata con la collaborazione di Giuseppe Colucci dell’ATI Welcome Basilicata, gestore del sito, e si potrà visitare fino al mattino del 31 luglio prossimo.

Questi i nomi degli assalitori che hanno prestato i pezzi strappati dal carro e che ringraziamo:

Ivan Perniola (dipinto della nicchia dell’auriga),

gruppo Saverio Lardino, Silvio Santochirico, Nicola Vicenti (campanile cattedrale di Matera e san Giovanni evangelista),

Claudia Perdicchia (il Cristo, dono del figlio Francesco Perrone),

Giuseppe Rondinone (arcangelo Michele e puttino a tutto tondo),

Donato Coretti (Madonna della scena centrale),

Marco Rubino (banchetto con tenaglie, chiodi e pettirosso).

A mogghj a mogghj”.

