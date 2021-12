Matera: questa scuola aiuta gli studenti ad orientarsi nella scelta del loro futuro. Ecco il progetto

Dal 4 al 28 gennaio 2022 i ragazzi di terza media sono chiamati a iscriversi alla scuola superiore per l’anno scolastico 2022/23.

Il periodo dell’iscrizione è deciso ogni anno dal Ministero della Pubblica Istruzione e l’iscrizione va fatta esclusivamente on line sul sito del Miur.

Si tratta di una scelta importante che va sostenuta dalla comunità.

Per questo motivo l’IC Minozzi Festa di Matera, guidato dalla dirigente Maria Rosaria Santeramo, ha pensato un percorso ad hoc per loro.

Si tratta del Progetto SOS, Servizio di Orientamento Scolastico, rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado Nicola Festa Matera, progetto in corso di svolgimento in questo periodo prefestivo.

L’obiettivo è quello di accompagnare i ragazzi e le famiglie alla scelta della scuola superiore.

In questo senso l’orientamento è inteso come una modalità educativa che permette l’incontro tra l’ambiente esterno e l’iniziativa personale del giovane nel prendere coscienza di sé per decidere consapevolmente del proprio futuro.

Orientamento e educazione vanno insieme: famiglia, scuola e operatori specializzati sono le principali agenzie formative e orientative del giovane.

L’aiuto alla scelta è basato sulle motivazioni degli allievi, nonché sulle loro caratteristiche e propensioni.

Il processo maturativo del preadolescente, infatti, è caratterizzato dall’auto-scoperta e dall’autoprogettazione che rappresentano un compito evolutivo faticoso e talvolta conflittuale.

L’orientamento segue anche obiettivi sociali strategici come:

il contrasto alla dispersione scolastica, fenomeno rilevante nel nostro Paese;

l’aiuto al singolo alunno a far emergere la consapevolezza delle proprie vocazioni e attitudini in funzione delle scelte di studio e di lavoro che progressivamente dovrà compiere nella propria vita;

la conoscenza del mercato del lavoro e la sua evoluzione per facilitare le riconversioni professionali che il mondo attuale richiede con sempre maggiore frequenza.

Per prendere la decisione giusta ed iscriversi ad un percorso di studi corrispondente alle proprie aspirazioni e potenzialità, i ragazzi sono impegnati nel difficile processo di conoscenza di se stessi, dell’ambiente in cui vivono, dei mutamenti culturali e socio-economici in atto, delle diverse offerte formative presenti sul territorio.

Le attività del progetto sono articolate in due Moduli:

Modulo 1: CONOSCI TE STESSO condotto della psicologa dell’IC Minozzi Festa, dr.sa M.L. Chianese.

È un percorso di accoglienza e bilancio personale, assessment psico-sociale, elaborazione del profilo psico-sociale, articolato in tre incontri di due ore per ciascuna classe, di cui due in presenza e uno da remoto.

Modulo 2: CONOSCI L’OFFERTA FORMATIVA DEL TERRITORIO.

Si tratta di incontri con dirigenti, docenti e alunni delle scuole secondarie di II grado della città, da remoto, sulla piattaforma Meet di G Suite for Education curati dalla referente per l’orientamento, prof.ssa Daniela Lemma.

La presenza della psicologa di Istituto offre un contributo importante fin dal primo anno ed è di supporto nell’individuazione tramite screening delle problematiche di apprendimento, motivazione, di socializzazione.

Costituisce anche un contributo di sostegno alla genitorialità e di coaching per il potenziamento del metodo di studio e di promozione di comportamenti pro-sociali.a

