Matera: questa scrittrice guiderà il pubblico nelle atmosfere e nello scenario di uno dei più acclamati romanzi di Virginia Wolf. L’evento in programma

Il quarto appuntamento della rassegna dedicata ai capolavori della narrativa e ai loro traduttori si aprirà con il monologo “Passi e pensieri in una giornata. Giugno 1923”, a cura di Anna Nadotti.

Scrittrice, traduttrice e critica letteraria, la Nadotti guiderà il pubblico nelle atmosfere e nello scenario di uno dei più acclamati romanzi di Virginia Wolf, pubblicato per la prima volta nel 1925 e ambientato a Londra nel primo dopoguerra.

Con una prospettiva interiore, la storia narra la giornata di una donna dell’alta società inglese.

Un viaggio in avanti e a ritroso nel tempo e nella mente dei suoi personaggi, un romanzo che – come scrive Attilio Bertolucci – non si potrebbe immaginare «più pieno di vita e di verità», e capace di immortalare, in un sapiente gioco di luci e di ombre, la fragilità e la precarietà della condizione umana.

L’incontro sarà introdotto da Agnese Ferri, dell’associazione Amabili Confini, e avrà luogo giovedì 28 settembre alle 18:30 nella terrazza di Palazzo Malvinni Malvezzi o, in caso di maltempo, nella Sala degli Specchi.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)