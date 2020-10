Matera protagonista ad una delle manifestazioni di riferimento in Italia per la promozione del turismo!

Il Comune di Matera, come già da noi comunicato, sta partecipando proprio in questi giorni al TTG Travel Experience, la borsa internazionale del turismo di Rimini, organizzata dal 14 al 16 Ottobre 2020.

La città è presente con un proprio autonomo stand, di natura emozionale, incentrato sulle attrattive del patrimonio delle chiese rupestri, con l’intento di consolidare il trend di crescita degli ultimi anni, in una delle manifestazioni di riferimento per la promozione del turismo internazionale in Italia e quindi per la commercializzazione dell’offerta italiana rivolta in particolare al mercato globale.

A questo proposito, il nuovo Sindaco, Domenico Bennardi, si è espresso con queste parole:

“Matera, città che nel 2019 è stata Capitale europea della Cultura, punterà su una politica di marketing territoriale per mettere in rete il patrimonio culturale della città e con una progettualità diversa imposta dall’epidemia da Covid-19 per intercettare nuovi flussi, insieme agli operatori turistici”.

