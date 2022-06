Matera pronta a celebrare la Festa della Repubblica! Ecco il programma

Giovedì 2 giugno 2022, in piazza Vittorio Veneto a Matera, si darà il via alla cerimonia per il 76° Anniversario della Fondazione della Repubblica.

Come da Programma:

Ore 10:00 Piazzetta Pascoli

Incontro delle Autorità e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma;

Partenza corteo per piazza Vittorio Veneto.

Ore 10:30 Piazza Vittorio Veneto

Onori alla massima Autorità;

Alzabandiera;

Deposizione corona di alloro al Monumento dei Caduti.

Interventi:

Sante Copponi, Prefetto della Provincia di Matera;

Lettura messaggio del Capo dello Stato;

Stefano Melodia, Presidente della Consulta Provinciale Studentesca;

Piero Marrese, Presidente della Provincia di Matera;

Domenico Bennardi, Sindaco di Matera.

Ore 12:00

Chiostro del Palazzo del Governo Consegna delle Onorificenze dell’O.M.R.I.

Ore 18:00

Piazza Vittorio Veneto: Ammainabandiera

Ore 20:00

Chiostro del Palazzo del Governo: Concerto del Conservatorio Statale di Musica “E. R. Duni” di Matera.

Prenderanno parte alla Cerimonia Militare:

Picchetto Armato Interforze;

Associazione Culturale Musicale “Nunzio Vincenzo Paolicelli” – Città di Matera.

Di seguito la locandina con i dettagli.

