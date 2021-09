Matera, progetto screening gratuito per l’eliminazione del virus dell’Epatite C. Ecco il programma

La Regione Basilicata ha approvato il progetto “SCREENING GRATUITO PER L’ELIMINAZIONE DEL VIRUS DELL’EPATITE C IN REGIONE BASILICATA” (Coordinatore: Dr. Vito Carretta – Dirigente Medico Presidio Ospedaliero “San Francesco” Venosa – PZ).

Sono due gli appuntamenti per la presentazione del Progetto:

Matera, 2 ottobre 2021 – Auditorium Ospedale “Madonna delle Grazie”

Potenza, 9 ottobre 2021 – Sala A – 1 piano Palazzina degli Uffici – Ospedale “San Carlo”.

Questo il programma per Matera.

7 a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)