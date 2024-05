Matera, prima giornata in archivio per il 29° Torneo “Maria Santissima della Bruna” di calcio a 5: in campo tutte le 14 squadre! I dettagli

Prima giornata in archivio per il 29° Torneo “Maria Santissima della Bruna” di calcio a 5, organizzato dal Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano.

La nuova formula, a girone unico, che fa il suo esordio in questa stagione, ha visto scendere in campo tutte le 14 squadre in gara.

Nessun pareggio, ma alcune gare terminate quasi sul gong e con una grande girandola di emozioni; mentre a fare la voce grossa ci pensano la Gica Ice e la Boutique Kitch/Lo Stragelato, che si impongono con punteggi roboanti e lanciano la sfida ai detentori del titolo della Tecnovetro, che comunque mette in cascina i primi tre punti in una bellissima e appassionante sfida contro l’Agenzia La Lucana/Central Frutta, terminata con un 5-3 ricco di capovolgimenti.

Davanti ad un grande pubblico, che ha assiepato ogni sera in numero importante le tribune del sintetico della Parrocchia di San Giacomo, oltre che seguire le dirette di The Mag e Sport On Fire sul web, le squadre hanno dato sfoggio delle proprie qualità e dato il via alle emozioni legate alla manifestazione promossa dal Csi, che dalla prossima settimana darà lo start anche alle manifestazioni Over40 (ogni lunedì) e della categoria Juniores.

Entrambe si disputeranno sempre sul sintetico della Parrocchia di San Giacomo.

Andando con ordine, lunedì l’esordio della manifestazione ha visto scendere in campo la Giorgialongo Costruzioni e la Elettromeccanica Sud. Le reti di Crapulli, Tataranni e M. Di Lecce hanno assicurato il successo a quest’ultima, con la Giorgialongo Costruzioni impegnata sino al fischio finale per raggiungere il pari e che nonostante l’autogol e la rete di Tantone, si è dovuta arrendere.

Nella serata di martedì è arrivato il momento della LC Team/Impresa Elettrica Casamassima, che ha superato per 5-1 la Edil Venezia.

In rete Allyson, Caponero, Fabiano, Massari e Angelini per gli Orange, con Morelli autore del gol della bandiera per la Edil Venezia. Nella seconda sfida si è imposta la Gica Ice con un roboante 10-2 sulla Bar delle Arti/Shibuya/Scipipì, che ha pagato le assenze e si è dovuta arrendere ai colpi di Giannace, autore di un poker di reti, alla tripletta di Silon e ai gol di De Risi, Dimita e Scharnovski.

I gol di Guglielmucci e Cappiello hanno reso meno pensante il passivo.

Nella serata di mercoledì in campo la MDA/Mangiamoci Sud contro la Studio Energy/D’Ercole Edilizia; la squadra di mister Tonio Chisena in rete due volte con Rinaldi e due con Di Stefano, oltre che con Pennacchia ha superato per 5-1 gli avversari, in rete solamente con Manneh.

Giovedì invece spazio alla sfida importante tra i detentori del titolo della Tecnovetro e l’Agenzia La Lucana/Central Frutta, terminata con un pirotecnico 5-3. Spettacolo in campo offerto da Di Cecca, Laurenzana e Fiore per i biancazzurri di Rizzelli, che però si sono dovuti arrendere alle doppiette di Mokulu, Di Pinto e al gol di Araujo.

Nella serata di venerdì, che ha completato la giornata, altra gara da fuochi d’artificio tra due ottime squadre, che non si sono risparmiate ed hanno dato vita alla più bella gara della prima giornata: la Studio PM/Vito con Noi e l’Autocarrozzeria G3/Tabaccheria Sassone/Frutteria Padula, terminata 6-7.

Grande protagonista Corrado, autore di un poker di marcature e sempre pronto a portare avanti i suoi, che hanno ceduto solamente nel finale nonostante le altre marcature di A. Bruno e De Vietro; dall’altra parte infatti le doppiette di Fatiguso, Selvaggi e M. Perrucci e il sigillo di Angelino hanno garantito i 3 punti.

Nell’altra sfida, la Boutique Kitch/Lo Stragelato non ha dato scampo alla Tabaccheria Fratelli Lisurici, che chiude sull’8-1 la sfida con i gol di Buoncore (tripletta), Tragni (doppietta), Tamborra, Pentimone e Dobrozi; solo per gli archivi la rete di Viggiani.

Lunedì si torna in campo con la prima giornata del Torneo Over40; mentre il Torneo Open riprende da martedì con la seconda giornata, con inizio sempre alle ore 21 sul sintetico della Parrocchia di San Giacomo.