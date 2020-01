Matera, presentati i bozzetti per il Carro Trionfale della Bruna. Il Sindaco: “Siamo un modello. Abbiamo onorato la nazione”

Il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, Dott. Bruno Caiella, unitamente al Delegato Arcivescovile don Vincenzo Di Lecce e al Comitato Esecutivo, oggi, Sabato 11 Gennaio, nella Basilica Cattedrale, S.E. mons. Antonio Giuseppe Caiazzo ha presentato alle Autorità Religiose, Civili e Militari ed alla stampa i bozzetti della Categoria Professionale, che hanno partecipato al concorso per la costruzione del Carro Trionfale Anno 2020.

I suddetti bozzetti sono stati esaminati dalla Commissione Giudicatrice in data 11 Dicembre 2019, che, dopo aver valutato gli stessi, ha stilato la seguente graduatoria:

Per la Categoria Professionale:

1° classificato: bozzetto di Eustachio Santochirico;

2° classificato: bozzetto di Mario Daddiego;

Per la Categoria NON Professionale:

1° classificato: bozzetto di Paolicelli Maria;

2° classificato: bozzetto di Caiella Maria Grazia e Caiella Valeria;

3° classificato: bozzetto di Ninni Cristina e Cotugno Angela;

I bozzetti saranno esposti successivamente in Via del Corso n. 112.

Tra le autorità presenti anche il Sindaco, Raffaele de Ruggieri, che rivolgendosi ai presenti ha dichiarto:

“Oggi abbiamo il progetto del Carro della Bruna che rappresenta l’essenza religiosa della nostra città: il valore di una tradizione che si traduce in fede, in partecipazione popolare, in rispetto della dignità mariana.

Nella potenzialità creativa dei nostri artigiani la testimonianza visiva di questa fede e di questa religiosità popolare che ci portiamo da centinaia di anni.

La Bruna è parte del DNA di questa città: una città straordinaria come avete potuto anche registrare nelle parole del Presidente della Repubblica.

Noi abbiamo una grande forza: siamo un modello.

Le parole del Presidente Mattarella le dobbiamo scolpire nel nostro petto perché abbiamo onorato la nazione”.

Di seguito, per la Categoria Professionale, Bozzetto Vincitore realizzato da Eustachio Santochirico e il Sindaco di Matera durante il suo intervento.