Matera: Pietro, a soli 15 anni, sul podio in questa gara di Atletica Leggera! Congratulazioni

Ancora un successo per il materano Pietro Sarcuni, 15 anni, categoria Cadetti (tesserato con la Pol. Rocco Scotellaro Matera).

Dopo aver conquistato la medaglia d’oro ad Isernia il 17 settembre, Domenica a Caorle (VE), in occasione dei Campionati Italiani di Atletica leggera Under 16, il giovane ha conquistato la medaglia di bronzo migliorando ancora il suo personal best nonché il primato regionale con 3’22″59.

Come fa sapere l’allenatrice e madre Brunella Dambrosio:

“Nella sua esperienza sportiva ha disputato:

il 23/06 ad Acquaviva-Stadio “Giammaria”-1200 metri con siepi con il tempo di 3’23”84; superando il primato stabilito, sempre da lui, l’anno prima di 3’29”2;

il 26/06 a Bari-Campo Scuola “Bellavista”– Prove multiple Esathlon (100 mt ostacoli, salto in alto, lancio del giavvellotto, salto in lungo, lancio del disco, 100 mt) con il punteggio di 3674, superando ancora una volta il suo precedente primato di 2947;

il 16/07 a Matera- Campo Scuola “Duni”-1000 metri con il tempo di 2’37”90, superando il primato stabilito nel 2010 da Luca Placanico di 2’38”5″.

Complimenti a Pietro!

Ecco una foto.

