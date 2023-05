Matera: per questi piccoli studenti nuovi ambienti di apprendimento colorati, innovativi, stimolanti! Ecco le foto

“È stata una mattinata particolarmente emozionante quella trascorsa dai bambini della scuola dell’Infanzia Lazazzera che, insieme alle loro maestre a al Dirigente Scolastico Michele Ventrelli, hanno inaugurato dei nuovi spazi interni, ambienti di apprendimento colorati, innovativi, stimolanti“.

È quanto si apprende dall’Istituto Comprensivo Pascoli Matera che fa sapere:

“Centosessanta bambini a gridare, a ridere, a saltare e sperimentare.

L’entusiasmo e la freschezza erano palpabili ed ogni attimo di questa giornata è stato speciale.

C’erano anche i genitori rappresentanti e gli architetti Alfredo Manca e Loredana Mobilia, il papà e la mamma del nostro indimenticabile Chicco, a cui è intitolata la nostra biblioteca della scuola primaria, la ‘Chiccoteca’: da sempre sostengono la nostra scuola e ci sono vicini in ogni attività.

I ChiccoLABS, realizzati con il contributo dei Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ed in linea con le indicazioni ministeriali del Piano nazionale per la promozione della lettura nelle scuole, completano la Chiccoteca rendendola un vero ‘hub culturale’, promuovendo l’idea nuova di una biblioteca ‘viva’ e ‘plurale’ capace di offrire spazi non solo legati ai libri ma anche alle tecnologie, alla motricità, alle sperimentazioni, alle scoperte scientifiche, alla musica.

Ancora una volta alla Pascoli siamo riusciti a realizzare un altro sogno.

C’è sempre un sorriso per la nostra scuola, che in tutto quello che fa, mette sempre il cuore”.

