Matera, paura per un serpente in strada!

Paura tra gli abitanti di Matera nel pomeriggio di oggi, 3 Luglio, per la presenza di un serpente, un cervone per l’esattezza, in mezzo alla strada.

L’animale come segnalano i cittadini è stato avvistato in Via Columella:

“Quando i marciapiedi e le aiuole non vengono curate, si rischia di fare incontri di questo tipo”.

Da qui l’invito dell’intera comunità, a chi di dovere, ad adoperarsi per la pulizia sui marciapiedi e nei fossi, così da scoraggiare tali specie di animali.

Ecco una foto.

