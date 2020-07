Matera, orario estivo per i cimiteri: ecco quando far visita ai propri cari

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha firmato l’ordinanza per la riapertura dei cimiteri anche di pomeriggio.

Il provvedimento dispone l’entrata in vigore dell’orario estivo, valido fino al 30 settembre, che prevede l’accesso da entrambi i cancelli dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

La domenica e nei giorni festivi l’orario di apertura è dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

L’ingresso è consentito fino ad un quarto d’ora prima della chiusura dei cancelli.

Restano in vigore le misure di prevenzione per evitare il rischio di contagio da covid-19 e quindi l’accesso ai cimiteri comunali potrà avvenire esclusivamente con l’utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine e guanti), restando rigorosamente vietata ogni forma di assembramento di persone. Anche le celebrazioni funebri, all’interno dei cimiteri, potranno svolgersi esclusivamente all’aperto e una per volta, con un numero massimo di partecipanti fissato in 15 persone, munite dei dispositivi di protezione.a

