Matera: oltre 700 mila euro per un progetto a sostegno delle persone con disabilità. I dettagli

Il Movimento 5 Stelle Matera annuncia:

“Un altro finanziamento ottenuto dall’amministrazione Bennardi, questa volta nel settore delle politiche sociali.

La somma di 714 mila euro sarà impegnata nella realizzazione di un progetto a sostegno delle persone con disabilità per migliorare la loro autonomia e offrire opportunità di accesso al mondo del lavoro in una delle strutture di proprietà comunale realizzata da diversi anni.

Già nella scorsa consiliatura il Movimento 5 Stelle aveva presentato un’interrogazione per ottenere notizie in merito all’utilizzo dell’immobile ricevendo risposte non soddisfacenti.

Finalmente è giunto il tempo di intervenire con l’amministrazione Bennardi, per dare vita ad un grande progetto non solo in termini economici ma e soprattutto sociali .

Spazi interni ed esterni verranno arredati secondo un serrato cronoprogramma, per consentire agli ospiti di poter convivere grazie anche a strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza.

Con una valutazione multidimensionale e interdisciplinare che coinvolgerà professionalità diverse (assistenti sociali, medici, psicologi, educatori), si costruiranno percorsi di autonomia sulla base dei bisogni di ciascuno favorendo anche il sostegno all’inserimento lavorativo.

Gli spazi esterni riqualificati permetteranno le naturali contaminazioni tra gli abitanti del quartiere e gli ospiti così da arricchire i percorsi e quel senso di comunità che questa città vuole interpretare.

Un ringraziamento particolare va all’assessore Valeria Piscopiello e a tutto il settore politiche sociali del Comune di Matera che hanno creduto fortemente in questo progetto”.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)