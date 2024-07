Matera: oggi l’ultimo saluto per Nicola e Giuseppe, i due Vigili del Fuoco eroi. I dettagli

Oggi l’ultimo saluto a Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, i due Vigili del Fuoco morti mercoledì scorso nell’incendio divampato a Nova Siri.

Ieri tante persone nella camera ardente allestita a Matera presso la caserma del comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Nel pomeriggio un corteo accompagnerà le due bare verso il Pala Sassi alle ore 18:00.

Il luogo dei funerali è stato spostato nel palazzetto di Via delle Nazioni Unite per via dell’allerta meteo.

La messa sarà celebrata dall’arcivescovo, monsignor Caiazzo.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.