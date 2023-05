Matera: nuovi incarichi per Salvatore e Materdomini in Consiglio comunale. Auguri di buon lavoro

È il consigliere Francesco Salvatore, 49 anni responsabile commerciale in un’azienda, cavaliere della Repubblica ed ex capogruppo del movimento 5 Stelle, il nuovo presidente della massima assise comunale, eletto ieri a maggioranza in quarta chiama.

Salvatore ha il merito di essere stato tra i pionieri e artefici della candidatura di Matera a Capitale europea della cultura per il 2019.

Prende il posto del 46enne Antonio Materdomini sempre di M5S, che ha guidato il Consiglio per oltre due anni e stamattina è stato nominato dal primo cittadino, Domenico Bennardi, assessore con deleghe a:

urbanistica, politiche dello sport, pianificazione urbanistica;

governo e gestione del territorio;

qualità dell’abitare e politiche abitative;

edilizia pubblica e privata;

qualità urbana;

rigenerazione urbana, nonché borghi materani;

contrade e aree extra urbane di nuova istituzione.

Materdomini è anche vice sindaco.a

