Matera: nuove assunzioni al Comune! Ecco i profili richiesti e come si svolgerà la prova

Importanti aggiornamenti sul concorso che prevede l’assunzione di 2800 tecnici al sud, di cui 119 in Basilicata.

Come si legge in un comunicato stampa del Movimento 5 Stelle di Matera:

“Grazie alla legge di bilancio del governo Conte 2, sono stati investiti 126 milioni di euro all’anno fino al 2023 per assumere 2800 tecnici nelle regioni del Sud.

In Basilicata saranno assunte 119 risorse.

Il bando sarà pubblicato entro il 2 aprile e le amministrazioni potranno avere le risorse umane per gestire i fondi europei.

Sono richiesti tecnici ingegneri, esperti in gestione, rendicontazione e controllo, progettisti, amministrativi giuridici e process data analyst.

Per la città di Matera è prevista l’assunzione di diverse unità che saranno utilizzate dall’amministrazione per sfruttare al meglio tutte le risorse disponibili e per creare opportunità di sviluppo, crescita e rilancio della città.

L’attenzione posta al sud dal Governo trainato dal Movimento 5 Stelle trova ora i primi riscontri concreti che porteranno ricadute importanti sul territorio, anche a livello occupazionale; il tutto nel solco già tracciato da Giuseppe Conte e Beppe Grillo con l’obiettivo di Italia 2050.

La procedura concorsuale si svolgerà in modalità digitale, con due fasi selettive: una valutazione dei titoli e una prova scritta digitale a risposta multipla.

Si punta alla pubblicazione delle graduatorie definitive nei primi giorni di luglio“.

