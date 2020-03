Matera: modifiche sulla sosta e la circolazione veicolare in queste strade! Ecco la nuova regolamentazione

Il Comune di Matera, in una nota ufficiale, rende noto:

“Cambiano la circolazione e la sosta dei veicoli in Via Manicone e in Via Papini, nei pressi della sede della Azienda Sanitaria del Materano.

Il provvedimento si è reso necessario in considerazione del fatto che in Via Manicone, tratto compreso tra Via Frangione e Via R. Papini, è cresciuto in modo esponenziale il transito dei veicoli che quotidianamente la percorrono pur avendo caratteristiche di una strada di quartiere, a causa della presenza di uffici pubblici e attività commerciali.

Questa la nuova regolamentazione:

istituzione del senso unico parallelo (Fig. II 348) in Via R. Papini, tratto compreso tra l’intersezione con Via E. Manicone e l’intersezione con Via F. N. Farina;

istituzione del dare precedenza (Fig. II 36) in Via R. Papini intersezione Via F.N. Farina;

istituzione del senso vietato (Fig. II 47) in Via Papini intersezione con Via F. N. Farina;

Istituzione del senso unico parallelo (Fig. II 348) in Via E. Manicone, tratto compreso tra l’intersezione con Via Frangione e l’intersezione di Via R. Papini;

istituzione del senso vietato (Fig. II 47) in Via E. Manicone intersezione con Via R. Papini;

Istituzione doppio senso di circolazione (Fig. II 26) su Via E. Manicone, tratto compreso tra l’intersezione con Via R. Papini e l’intersezione con Via F.N. Farina;

istituzione del divieto di fermata (Fig. II 75) in Via E. Manicone, lato Sx. del senso unico di marcia, tratto compreso tra l’intersezione con Via Frangione e l’intersezione con Via R. Papini;

istituzione del divieto di sosta (Fig. II 74) integrato con pannello “Zona Rimozione” (MOD. 6/m) in Via Manicone, lato civici pari, tratto compreso tra l’intersezione con Via F. N. Farina e l’intersezione con Via R. Papini;

Istituzione dell’obbligo di direzione a Dx. (Fig. II 80) per Via R. Papini, per i veicoli in transito su Via E. Manicone e provenienti da lato Via F.N. Farina;

Istituzione del divieto di fermata in Via Frangione, lato Dx, tratto compreso tra Via Montescaglioso e Via Manicone;

Istituzione di attraversamenti pedonali a raso;

Istituzione fermata Bus TPL Via Frangione fronte civ. 1;

Istituzione fermata Bus TPL Via Montescaglioso fronte “COOP”.

Revoca di ogni altro provvedimento in contrasto con la presente ordinanza”.

Segue la planimetria della nuova segnaletica.