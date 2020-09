Matera, mensa scolastica: ecco come presentare domanda

Il Comune di Matera porta a conoscenza dei cittadini che:

“A partire da Lunedì 21 Settembre 2020, sono aperti i termini per formulare le domande di iscrizione al servizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021, che dovranno essere inoltrate ESCLUSIVAMENTE ON LINE.

Il calendario relativo all’avvio e al termine dell’erogazione del servizio di mensa scolastica a.s. 2020/2021 è in fase di definizione e condivisione con i Dirigenti Scolastici delle Scuole interessate.

Il servizio sarà erogato nella massima sicurezza, in applicazione di tutti i protocolli Anticovid previsti.

– Per i bambini già iscritti basterà entrare con USER e PASSWORD nel proprio profilo e cliccare in alto a destra su ‘Iscrizione’ per confermare iscrizione o aggiungere fratelli.

– Chi deve iscriversi per la prima volta, invece, può cliccare sul pulsante ISCRIZIONE ON LINE.

Quest’anno anche due CAF a disposizione per assistenza.

Tutte le informazioni sono contenute nell’Avviso alle famiglie, DA SCARICARE E LEGGERE CON ATTENZIONE, al seguente link: http://www.comune.mt.it/avvisi/item/4799-avviso-iscrizione-mensa-scolastica-a-s-2020-2021″.

