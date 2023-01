FC Matera è lieta di comunicare che Denis Manu e Pasquale Iaccarino sono stati convocati in occasione del Raduno Nazionale Area Sud, funzionale all’allestimento della Rappresentantiva Nazionale U18 LND che si terrà Mercoledì 18 Gennaio 2023 presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro sito in Via Contessa Clemenza 1.

Complimenti Denis e Pasquale.a

