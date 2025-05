Matera, l’Inno alla Gioia riecheggia nelle piazze della città. Ecco l’iniziativa per la festa dell’Europa

Il 9 Maggio, in occasione della Festa dell’Europa (istituita nel 1985 per ricordare la Dichiarazione di Schuman del 1950 che diede avvio al processo di integrazione europea), la Fondazione Matera Basilicata 2019 promuove un progetto di coinvolgimento degli studenti degli istituti comprensivi di Matera “Pascoli”, “Fermi”, “Minozzi – Festa” e “Semeria” per la formazione della “European Junior Orchestra”.

L’invito a festeggiare l’Europa è allargato anche alle altre scuole lucane, grazie al patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, e di altre Capitali Europee della Cultura.

L’evento è in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Bramante – Torraca”, con il sostegno del Comune di Matera, il supporto dell’Orchestra Sinfonica di Matera e dell’Associazione Volontari Open Culture 2019,

A partire dalle 9:00 l’Orchestra, composta da 35 studenti tra i 10 e i 14 anni, eseguirà l'”Inno alla gioia” di Ludwig Van Beethoven in otto piazze del centro storico di Matera:

Piazzetta Pascoli,

Via Ridola fronte chiesa del Purgatorio,

Piazza S. Francesco,

Piazza del Sedile,

Piazza Duomo,

Belvedere Luigi Guerricchio,

Piazza S. Giovanni,

Piazza Vittorio Veneto.

Qui, intorno alle 13:00, il percorso si concluderà con il saluto di Rita Orlando, Responsabile della progettazione culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Raffaele Ruberto, Commissario Prefettizio del Comune di Matera, e di Magda Berloco, Dirigente dell’IC “Bramante-Torraca”.

In parallelo alla manifestazione a Matera, il progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli istituti comprensivi della Basilicata con l’invito ad eseguire l'”Inno alla gioia” in un luogo simbolico del proprio Comune e a registrare la performance.

I contributi realizzati a Matera e nelle altre scuole lucane, uniti a quelli arrivati dagli studenti della rete delle Capitali Europee della Cultura, confluiranno in un video corale del brano, diventato l’inno ufficiale dell’Unione Europea.

Rita Orlando spiega:

“Il progetto nasce da una sollecitazione rivolta alla Fondazione Matera Basilicata 2019 dall’Istituto Comprensivo “Bramante – Torraca” di coinvolgere tutti gli istituti comprensivi della città nella Festa dell’Europa, celebrata negli ultimi 5 anni dai propri studenti con l’esecuzione dell’Inno alla gioia nelle piazze del centro storico di Matera.

La Fondazione, che in questi anni ha sostenuto l’iniziativa, ha voluto allargarne il respiro ad una dimensione regionale ed europea, grazie anche alle nostre relazioni solide con la rete delle Capitali Europee della Cultura, sia designate che candidate.

Con la costituzione della prima orchestra per ragazzi ispirata ai valori dell’Europa, vogliamo creare una sinergia, attraverso la musica, tra tutte le scuole di Matera, della Basilicata e delle ECoC, stimolando e rafforzando il senso di appartenenza all’Unione Europea nelle giovani generazioni”.

Ecco la locandina.