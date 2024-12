Matera: l’assessore regionale Latronico in visita presso la Casa Circondariale per constatare personalmente le condizioni in cui vivono i detenuti. I dettagli

“Durante la visita odierna presso la Casa Circondariale di Matera, ho avuto modo di constatare personalmente le condizioni in cui vivono i detenuti e operano gli agenti di Polizia penitenziaria e il personale sanitario.

Questo incontro ha rappresentato un momento fondamentale per riaffermare l’impegno della Regione Basilicata nel garantire i diritti alla salute e al benessere di ogni cittadino, inclusi coloro che si trovano in situazioni di restrizione della libertà”.

E’ quanto sottolinea l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico.

Aggiunge:

“In particolare voglio sottolineare il pieno coinvolgimento della Giunta Bardi nell’ambito dell’imminente avviso pubblico del Ministero della Giustizia, volto a promuovere interventi specifici per migliorare le condizioni delle persone detenute.

L’adesione della Regione a questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per promuovere progetti di reintegrazione sociale e riabilitazione, rafforzando i percorsi di recupero e riducendo il rischio di recidiva che rappresenta una delle sfide principali del sistema penale.

Gli obiettivi sono da un lato, la promozione delle competenze e delle abilità dei detenuti e dall’altro, lo sviluppo di un modello integrato di intervento sul territorio per orientare ed accompagnare gli adulti in uscita dal circuito penitenziario in un percorso rieducativo per il reinserimento abitativo, lavorativo e sociale che possano ridurre il rischio di esclusione.

Desidero ringraziare tutti coloro che operano quotidianamente in contesti difficili come questo, dimostrando grande professionalità e umanità.

Continueremo a collaborare con le istituzioni competenti e gli enti del terzo settore, per rispondere alle esigenze del sistema penitenziario e per promuovere politiche che garantiscano una reale integrazione sociale e sanitaria”.