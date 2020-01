Matera: “La questione reperibilità del personale sanitario non va discussa, ma risolta”! A dirlo…

“L’assessore regionale Rocco Leone ha convocato per domani, mercoledì 8 gennaio, una riunione nel dipartimento ‘Politiche della persona’ a cui prenderanno parte il direttore generale, Ernesto Esposito, il direttore facente funzione dell’Asm, Gaetano Annese, il direttore amministrativo, Raffaele Giordano, e i rappresentanti sindacali dei medici”.

Lo comunica il consigliere regionale del Partito democratico, Roberto Cifarelli, che sottolinea come:

“la vicenda, che interessa circa 250 medici dell’Azienda sanitaria di Matera nei confronti dei quali è stato avviato il recupero delle indennità per le reperibilità garantite, anche nei giorni feriali nel corso degli ultimi dieci anni nonostante il parere contrario dello stesso ufficio legale dell’Asm, è una questione che non va solo discussa, ma risolta.

La questione è stata affrontata dai vertici Asm con approccio esclusivamente burocratico.

Non vorremmo che, così come sta avvenendo per le progressioni orizzontali 2010 e 2016, si sia fatto solo terrorismo nei confronti del personale per poi addivenire a soluzioni che sarebbe stato possibile adottare già prima che scoppiasse il caso.

Dal canto nostro riteniamo la vicenda ‘reperibilità’ paradossale, dal momento che è stata l’Azienda, previo accordo sindacale, a chiedere la disponibilità agli specialisti in modo da poter fronteggiare la carenza cronica di organico.

Pertanto, all’assessore Leone chiediamo di evitare un lungo e complesso contenzioso con decine di operatori sanitari e con l’elevato rischio di soccombenza.

Noi crediamo che le soluzioni ci siano, come ad esempio la possibilità di utilizzare il fondo indennità e disagio e che, dunque, la dirigenza dell’Asm di Matera si ravveda nel proseguire nella scellerata scelta di avviare il recupero delle indennità per le reperibilità.

L’Asm non deve avviare un contenzioso con i propri operatori sanitari che produrrebbe solamente enormi spese legali senza pensare all’obiettivo più importante, ovvero ricreare un clima aziendale di fiducia nei rapporti con medici ed infermieri”.