Matera: la nostra bellissima città in primo piano sulla locandina del film di James Bond! Eccolo mentre…

Nella locandina del film “No time to die”, il nuovo episodio della saga dell’agente segreto James Bond, c’è anche Matera.

In primo piano l’attore, Daniel Craing, a bordo di una potente moto.

Per la “Capitale della Cultura 2019” l’ennesimo riconoscimento dopo essere stata tetro per le scene del film che, siamo certi, non mancheranno di attrarre nuovi visitatori nei Sassi.

Come tutti sapranno da Dicembre è online il trailer del 25esimo film dedicato al famosissimo Agente 007 con protagonista indiscusso Daniel Craig, il quale, sotto la regia di Cary Fukunaga, ha prestato il volto all’agente segreto più famoso del mondo, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Infatti, dopo i tanti i ciak che hanno visto l’Italia come location, tra cui Calabria, Matera (scelta come la migliore del film) e Puglia, è uscito il trailer ufficiale del film.

Intanto, come tutti già sanno, il prossimo Aprile, l’attesissimo quinto film di James Bond arriverà nei cinema.

No time to die è il quinto film dell’attore Craig e, stando a quello che dice lui stesso, dovrebbe essere anche l’ultimo.

Questa la sinossi del film:

“In No time to die, Bond ha lasciato il servizio e si sta godendo una vita tranquilla in Jamaica.

La sua pace però è di breve durata perché un suo vecchio amico, Felix Leiter, dalla CIA torna a chiedergli aiuto.

La missione di salvare uno scienziato rapito si rivela essere più pericolosa di quanto atteso, portando Bond sulle tracce di un villain misterioso armato con una nuova pericolosa tecnologia”.

Siete ansiosi di vedere la nostra Matera sul grande schermo?

Di seguito la locandina del film.