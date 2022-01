Matera, la consigliera Parisi lascia il gruppo del Movimento 5 stelle al Comune: “Scelta che non avrei voluto fare”. Ecco le motivazioni

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampe della consigliera comunale di Matera, dott.ssa Immacolata Milia Parisi:

“Cari cittadini,

nella mia veste di consigliera comunale desidero comunicare personalmente una decisione lungamente ponderata e maturata nel corso degli ultimi mesi: con sentimenti di profonda delusione mi vedo costretta a lasciare il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle al Comune di Matera.

E’ una scelta che mi addolora e che non avrei voluto fare, alla quale sono stata indotta dall’atteggiamento di alcuni esponenti che sono alla guida del gruppo consiliare a cui orgogliosamente appartenevo.

Come tanti altri consiglieri, nel tempo ho di volta in volta evidenziato i grossolani errori strategici, l’incoerenza di molte delle decisioni assunte, il tanto cervellotico quanto superficiale cambio di strategia di fronte a questioni importanti per la vita di ogni cittadino: senza nessuna condivisione, nessun confronto, se non l’ordine di alzare la mano ad ogni votazione impartito da chi si sente assurto a capo del movimento, senza alcuna investitura.

Purtroppo ho potuto constatare con amarezza che il modo di intendere la politica e la gestione dell’Amministrazione comunale sia stato completamente sovvertito rispetto al percorso politico fatto negli ultimi anni, rispetto agli impegni assunti con i cittadini.

Alcuni dei miei compagni di viaggio, e tengo a sottolineare solo alcuni e per fortuna pochi, evidentemente eccitati da un briciolo di potere, hanno ritenuto che il confronto preventivo sulle scelte sia divenuto tanto superfluo quanto inutile.

L’illusione che questo atteggiamento potesse protrarsi a tempo indeterminato è stata suffragata dall’assenso fiducioso e indiscriminato nei confronti del primo cittadino e di alcuni consiglieri che millantavano capacità decisionali in virtù di pregresse esperienze politiche.

Il risultato, innegabile e sotto gli occhi di tutti, è quello di una gestione del gruppo consiliare asservita a taluni personaggi, esterni al movimento, e insofferente rispetto alle opinioni dei militanti e degli eletti.

Da oggi, per me stessa e per i cittadini che rappresento, metto fine a questa delega fiduciaria affidata a chi non ha saputo farne tesoro.

Lasciando il gruppo consiliare del M5S, aderisco al Gruppo Misto. Tanto a sbagliare sono capace da me!

Sono consapevole del pensiero anomalo che confligge con una realtà in cui, chi ha interessi nel sistema corrente è portato a osteggiare il cambiamento, ma questa è l’occasione per attuarlo: i cittadini l’hanno chiesto attraverso il voto ed io voglio continuare a crederci.

Voglio continuare ad aderire ai principi di moralità, che non sono il prodotto di contesti, ma sono soltanto ciò che sopravvive malgrado esso”.

