Matera: “La Ciclovia Giuliana potrà diventare un ulteriore attrattore turistico per il territorio”. I dettagli

“Oggi, nella Giornata mondiale della bicicletta abbiamo presentato il progetto della CICLOVIA GIULIANA, un percorso pedonale e ciclabile incantevole, lungo un antico tratturo comunale “la strada vicinale per Miglionico””.

E’ quanto fa sapere il Sindaco di Matera Domenico Bennardi che aggiunge:

“Il progetto si inserisce nelle iniziative volte a recuperare e salvaguardare l’area di San Giuliano, ma intende soddisfare anche una crescente domanda di cicloturismo a livello internazionale e nella conseguente domanda di percorsi dedicati.

La Ciclovia Giuliana potrà diventare un ulteriore attrattore turistico per il territorio in quanto pone in relazione diretta due emergenze paesistiche, naturalistiche, archeologiche e culturali dell’agro materano: il lago di San Giuliano, sito dell’Oasi faunistica del WWF, ove è stato ritrovato il più grande cetaceo del pleistocene che i paleontologi hanno chiamato “GIULIANA, e la cripta del Peccato Originale, sito rupestre ipogeo.

Il Comune ha presentato la scheda di finanziamento alla Regione mentre la Provincia ha offerto un valido contributo tecnico con il progetto preliminare.

Un bell’esempio di sinergia istituzionale e pubblico privata. 950 euro di investimenti e un cronoprogramma difficile ma non impossibile, ultimare i lavori entro dicembre 2023″.

