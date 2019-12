Matera invasa dagli artisti! Musica e spettacolo per le strade e tra i banchi di scuola! Ecco l’iniziativa

Partecipazione, interesse, rispetto: fa scattare continui momenti di coinvolgimento “Mothers’ Colors” del Teatro degli Esoscheletri di Sasà Neri (Messina), prima per le vie della città di Matera e poi al Liceo Dante Alighieri.

E, come sempre, sul territorio ospite si lascia oltre che una traccia di emozioni, sensazioni, contatti, anche un vero e proprio dono: il dipinto che la pittrice Solveig Cogliani ha creato durante lo spettacolo resta al liceo.

Si intitola, il quadro, con le stesse parole che reca iscritte: “Non si può vivere senza chiamare amore qualcuno”.

L’immagine di Matera e dei suoi Sassi diventa una grande madre, disegnata attraverso le linee dipinte attorno al corpo di una dei performer.

L’artista dichiara:

“Dentro di lei, l’umanità intera: volti e segni, colori e ombre”.

Pur con un tempo inclemente, commenta Sasà Neri:

“abbiamo sentito il calore, l’amicizia, la disponibilità, oserei dire l’affetto di una comunità intera, a partire da Solveig Cogliani, Giuseppe Scavone del Rham Medical Group e dalla Provincia di Matera che hanno reso possibile questa tappa che per noi si è rivelata ancora più importante di quanto avessimo osato sperare”.

Se per le vie della città sono stati tantissimi i cittadini che si sono fermati ad applaudire e fotografare, per poi postare commenti sui social, al Dante Alighieri il pubblico si è espresso con una vera e propria standing ovation, come testimonia il regista:

“Le condizioni climatiche all’esterno erano proibitive, eppure non pochi cittadini hanno voluto venire ad assistere alla performance.

Vederli tutti in piedi, ascoltare il loro lunghissimo applauso, e, poi, ricevere i loro commenti, profondi e ispirati, è stato un momento di vero incanto che portiamo a casa per farne tesoro.

Quello che è successo a Matera è stato il raggiungimento di un nuovo grado di maturità artistica, oltre che tecnica, da parte di tutti gli Esoscheletri, e, voglio sottolinearlo, da parte del direttore musicale Giulio Decembrini che, con estrema sensibilità, ha scelto in autonomia quando accompagnare al piano i performer e quando lasciarli cantare a cappella per valorizzare l’intensità e intimità dell’incontro con gli spettatori”.

Alberto Zaccaro con Dino Costa (DMarketing) fotografo on stage.

Di seguito alcune delle immagini della performance artistica.