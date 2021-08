Matera, incendio discarica La Martella: percepiti ancora cattivi odori! Ecco gli ultimi aggiornamenti

Questi gli ultimi aggiornamenti del Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, sulla situazione della discarica rifiuti presso la zona industriale La Martella:

“Con i Vigili del fuoco abbiamo disposto che l’impresa incaricata per la custodia del sito, debba presidiarlo costantemente con obbligo di ripristino e messa in sicurezza.

La ditta ha un presidio con persone per il monitoraggio H24, anche in questo momento.

Dopo la segnalazione di alcuni cattivi odori percepiti questa notte, abbiamo chiamato i nostri dipendenti ancora in servizio sul posto per una verifica di fumi o focolai ancora attivi, nel caso solleciteranno interventi.

Domani mattina intanto ho convocato un tavolo tecnico urgente in Comune, con la Regione Basilicata, l’Arpab, il Commissario, Invitalia, ASM, per sollecitare tutte le opportune verifiche su quanto è accaduto individuando eventuali interventi urgenti di tutela delle aree circostanti e continuare nel lavoro di bonifica che era stato già avviato a luglio.

In accordo con Arpab e ASM, sarà fatto un censimento sulle aziende agricole nel raggio 2 km per eventuali contaminazioni.

Le analisi Asm sui terreni non saranno pronte se non dopo la raccolta dei dosimetri posizionati quindi non sappiamo quando inizieranno le operazioni di censimento.

Quando Arpab avrà fatto il piano di sorveglianza, spero il prima possibile come sollecitato, potremmo iniziare le analisi sui prodotti alimentari.

Attendiamo ancora le rilevazioni Arpab sulla presenza della diossina nell’area.

Intanto le forze dell’ordine stanno facendo le opportune indagini sull’accaduto”.

Ricordiamo che l’area, nei giorni scorsi, era stata interessata da un incendio.a

