Matera: inaugurato un monumento in memoria dei Vigili del fuoco, eroi caduti facendo semplicemente il proprio lavoro. I dettagli

A Matera stamattina, in occasione della festa di Santa Barbara, patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco, è stato inaugurato un monumento in memoria dei vigili del fuoco, eroi caduti facendo semplicemente il proprio lavoro.

Lo fa sapere l’ex Sindaco, Domenico Bennardi, che aggiunge:

“E naturalmente il ricordo va subito per l’intera comunità a Nicola Lasalata e Giuseppe Martino che il 17 luglio scorso hanno perso la vita tragicamente mentre erano in servizio, come anche a Giuseppe Giglio e a tanti altri.

Per onorare il loro eroismo e il prestigio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, avevamo previsto come Comune, grazie all’impegno della già assessora Tiziana D’Oppido e della Provincia, il sostegno per questo significativo monumento scultoreo e ringrazio per il Commissario per aver dato seguito a questa iniziativa.

L’opera ci aiuterà a ricordare, ed è stata collocata nell’aiuola spartitraffico situata tra via Timmari e via Giuseppe De Robertis a pochi metri dalla Caserma del comando provinciale.

ll’intera Caserma e ai familiari delle vittime, da me ricordati nel discorso del 21 Settembre in piazza, il mio personale abbraccio”.