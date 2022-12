Matera: in tanti per l’ultimo saluto a Matteo, Vice Ispettore della Polizia di Stato

In molti questa mattina presenti alle esequie funebri, svoltesi nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Matera, per l’ultimo saluto a Matteo Fanuele, Vice Ispettore della Polizia di Stato in quiescenza da meno di due anni.

I colleghi della Squadra Mobile in divisa, con cui Matteo aveva condiviso lunghi anni della sua attività professionale, gli hanno voluto rendere omaggio salutandolo sull’attenti all’ingresso della salma in chiesa.

Matteo con coraggio ha combattuto fino alla fine contro un male che non gli ha lasciato scampo.

Tutti i colleghi della Questura si stringono alla sua famiglia con un commosso abbraccio.

Sentite condoglianze alla famiglia anche dalla nostra Redazione.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)