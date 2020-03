Matera, in rete elenchi di indirizzi di presunte persone contagiate dal Coronavirus: il Comune sporge denuncia

In riferimento alla pubblicazione in rete, tramite i canali social, di un elenco di indirizzi di residenza di presunte persone contagiate dal virus COVID-19, il Comune di Matera, in una nota, fa sapere che:

“ha denunciato il fatto all’Autorità giudiziaria e a quelle di pubblica sicurezza perché vengano puniti i responsabili di questi gravissimi comportamenti.

Nessun documento ufficiale è stato reso pubblico e fatto circolare dal Comune di Matera”.

