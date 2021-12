Matera: in questo Comune della provincia oltre 130000 euro per famiglie e imprese! Ecco come fare domanda

Ad Irsina (MT) in arrivo un importante sostegno per famiglie e imprese.

Così il Sindaco, Nicola Massimo Morea:

“Grazie all’impegno dell’Assessore Candela, dell’intero gruppo di maggioranza e degli uffici comunali abbiamo varato un piano poderoso di sostegno per famiglie e imprese.

Abbiamo stanziato oltre € 136.000 per riconoscere contributi per pagamento Tari 2021, canoni di locazione e bollette per utenze domestiche, così’ suddivisi:

€ 200 contributo tari per famiglie con Isee fino a € 6500;

€ 100 contributo tari per famiglie con isee da 6500 a 12.500;

€ 50 contributo tari per famiglie con isee da 12.500 a 20.000;

€ 50,00 contributo tari per nuclei non residenti;

€ 40,00 contributo tari per studenti universitari fuori sede con contratto di locazione;

fino al 100% della tari per le utenze non domestiche per le attività con codici ateco individuati nei provvedimenti governativi adottati per fronteggiare il Covid;

€ 250,00 per contributo pagamento canoni di locazione e bollette utenze per redditi isee fino a 6500 euro;

€ 150,00 per contributo pagamento canoni di locazione e bollette utenze domestiche per redditi isee da 6500 a 12.500 euro.

La domanda è disponibile sul sito del Comune e nei prossimi giorni verrà disposta la proroga al 18 dicembre per la presentazione delle domande a mezzo pec o a mani.

Occorrerà allegare alla domanda la documentazione necessaria (ricevute di pagamento tari 2021, attestazione isee, contratto di locazione, bollette utenze 2021 ecc ).

Abbiamo disposto la proroga perché nei prossimi giorni verranno recapitate le bollette Tari che dovranno essere pagate per ottenere il rimborso.

Noi ci abbiamo messo cuore, coraggio e determinazione dando una mano alle famiglie per superare questo 2021 estremamente difficile.

Avanti così, Irsina”.

