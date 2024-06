Matera: in questo Campetto “gesto infame e vile”. Le foto

“Ancora una volta qualche imbecille ha deciso di provare a dare un cenno della sua misera esistenza.

Sono davvero furioso per questo gesto infame e vile da parte di chi, molto probabilmente, è insoddisfatto della propria vita, palesando un livello di intelligenza talmente basso che riesce ad esprimere solo in questo modo”.

Così l’Assessore Sport e Urbanistica presso il Comune di Matera, Antonio Materdomini che fa sapere:

“Smontare i ferri e le reti dei canestri del Playground di Piazza degli Olmi per lui/lei sarà stato motivo di soddisfazione; per me aver fatto una cosa del genere sta a dimostrare invece che è un perfetto idiota.

Dopo il pronto intervento della Polizia Locale abbiamo già ieri avviato le procedure per provare a rintracciare il colpevole tramite le telecamere di sorveglianza e spero vivamente che si possano individuare al più presto i responsabili.

Quel Campetto di Basket, che abbiamo intitolato ad un giovane atleta materano recentemente scomparso, tornerà ad essere luogo di aggregazione, allegria, sport e divertimento per i nostri ragazzi.

Anzi con la manifestazione di interesse per l’affidamento dei campetti di quartiere, che pubblicheremo non appena gli uffici avranno ultimato tutte le procedure, lo valorizzeremo ancora di più, come ha fatto la UISP all’interno di Piazza degli Olmi creando un luogo di aggregazione, sport e riqualificazione urbana”.

