Matera: in provincia la famosa cantante lirica Katia Ricciarelli che accompagnerà le note di questa orchestra. L’evento in programma

A Grottole, dopo il grande successo delle giornate dello scorso maggio, che hanno inaugurato le celebrazioni per il centenario della storica Cassarmonica, l’intera comunità si prepara a rinnovare l’appuntamento, a partire dal prossimo 1° agosto.

Il “piccolo teatro all’aperto”, esempio significativo dell’arte e della maestria artigianale, è stato già montato nella piazza centrale del paese e sarà il cuore pulsante di un programma ricco che comprende manifestazioni culturali e religiose.

Al tradizionale scenario di eventi in onore di San Rocco patrono di Grottole e di Maria SS Assunta in Cielo, quest’anno si aggiungono gli eventi per lo storico anniversario rendendo il manifesto ricco e suggestivo.

Tra gli eventi, si evidenzia l’appuntamento del 1° agosto con il gruppo musicale Alter Echo, una formazione di archi che esprime una concezione musicale molto vasta e che abbraccia stili ed epoche a trecentosessanta gradi.

Il 5 agosto sarà la volta degli Arteteca, un duo comico napoletano divenuto popolare grazie al successo con Made in Sud su Rai2.

Il 9 agosto toccherà alla famosa cantante lirica Katia Ricciarelli salire in Cassarmonica, per accompagnare le note dell’orchestra di fiati “Città di Grottole”.

Invece il conosciuto trio comico e musicale, I Gemelli di Guidonia, diventato famoso per le esibizioni in televisione e radio, sarà l’ospite del 17 agosto.

Di particolare interesse lo spettacolo del 7 agosto, dal titolo “Armonie virtuali: sperimentazioni sonore, video e luci nella cassa armonica”, a cura di Basilicata Creativa il cluster lucano delle industrie culturali e creative, realizzato nell’ambito delle attività finanziate dal Polo europeo per l’innovazione digitale “Heritage SmartLab”.

La performance di luci e suoni si aggancia al lavoro di promozione e valorizzazione digitale dell’eredità legata al patrimonio culturale, iniziato a maggio con il digital diary per il racconto del manufatto e poi proseguito il supporto alla progettazione e creazione dell’immagine coordinata della festa.

Come promemoria, per concludere i festeggiamenti del centenario, si evidenzia l’appuntamento dei giorni dal 12 al 14 ottobre prossimi, in cui la Cassarmonica verrà nuovamente montata in occasione della fiera di San Luca e delle Giornate Fai di Autunno.

Così gli orgamizzatori:

“Questa straordinaria sequenza di eventi offre l’opportunità di vivere momenti di grande emozione e partecipazione comunitaria, onorando la nostra storia e tradizione.

Vi invitiamo tutti a partecipare e a condividere con noi questa celebrazione unica.

E’ possibile ripercorrere la storia della Cassarmonica di Grottole visitando il sito www.cassarmonicagrottole.it”.