Matera: in provincia il corso di potatura dell’olivo! Ecco come iscriversi

Un corso base di potatura dell’olivo a vaso policonico e di gestione aggiornata dell’oliveto secondo i criteri di sostenibilità del territorio.

Si svolgerà a San Mauro Forte (MT) il 25 e 26 febbraio 2023.

Il corso è valido per l’iter di potatore certificato della “Scuola di Potatura Olivo” e avrà come docente lo storico formatore e direttore Giorgio Pannelli.

Spiegano gli organizzatori:

“La forma di allevamento e di gestione dell’oliveto a vaso policonico semplificato rappresenta, allo stato, l’unica alternativa fra le esigenze fisiologiche della pianta e quelle del produttore che desidera cogliere olive di qualità, in quantità, abbassando i costi e i tempi d’intervento”.

Il programma della due giorni prevede un mix di teoria e pratica.

Il 25 febbraio teoria in aula per la mattina e potatura in campo il pomeriggio.

Il 26, invece, sia mattina che pomeriggio esercitazioni e potatura in campo con consegna finale degli attestati di partecipazione.

La parte teorica, in aula, sarà ospitata nella Sala degli Affreschi di palazzo Arcieri (ex municipio).

La due giorni di formazione nel “paese dei Campanacci”, rinomato per la sua caratteristica cultivar olivicola “Majatica”, è organizzata dalla locale associazione “Musei, Tradizioni e Territorio” in collaborazione con Oprol e Cia e col patrocinio del Comune di San Mauro Forte, aderente all’associazione nazionale “Città dell’Olio”, fondata nel dicembre del 1994.

È possibile già iscriversi al corso all’indirizzo mail del sodalizio.

E cioè: musei.tradizioni@gmail.com.

Per eventuali, ulteriori, informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici:

334.3991840 (Giancarlo)

347.9510863 (Luigi).

