Matera: “in provincia famiglie sottoposte a sgombero ancora in attesa di questi aiuti”. La richiesta

“Siamo molto soddisfatti delle notizie che provengono dal fronte ATER relativamente alla ricostruzione dei 18 alloggi di Via Lamarmora di Irsina (MT) che nel 2016 sono stati oggetto di ordinanze di sgombero.

Le dichiarazioni dell’A.U. di ATER, Lucrezia Guida, fanno ben sperare affinché il completamento definitivo non accumuli fastidiosi ritardi.

Ci fa molto piacere, inoltre, che sia stato preso in considerazione quanto da noi suggerito a Gennaio 2021 ovvero la possibilità di poter usufruire del “Superbonus 110%” che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è applicabile agli interventi effettuati dagli istituti autonomi, case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.

Tuttavia occorre un ulteriore sollecito all’Assessore Merra perché si adoperi per sbloccare i contributi che la Regione ha stanziato per coprire i canoni di locazione delle famiglie sottoposte a sgombero.

Nonostante l’annuncio da parte di Merra, i diretti interessati ci hanno segnalato la mancata erogazione, ad oggi, del contributo in questione“.

