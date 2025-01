Matera, in programma 4 sabati per “ascoltare i bisogni della comunità”. Ecco gli appuntamenti

“Partono gli incontri programmatici di Fratelli d’Italia Matera: una serie di appuntamenti che accompagnerà la comunità politica locale del Partito della Premier Meloni verso le prossime elezioni Amministrative del Comune di Matera”.

Questo quanto annunciato dal coordinatore Fratelli d’Italia, che continua:

“Un format nuovo, per così dire, dove la politica non parla, bensì ascolta.

Per essere realmente al servizio di una comunità, la classe politica deve riuscire ad intercettare i bisogni e le richieste della propria gente: esperienze, competenze, storie, desideri, questo è quello che Fratelli d’Italia desidera apprendere da tutti coloro i quali avranno voglia di intervenire durante gli appuntamenti.

Gli incontri si terranno presso la Sede Provinciale di Via Passarelli alle ore 16:00 per quattro Sabati consecutivi, a partire proprio dal prossimo:

Sabato 1 Febbraio:

Terzo settore, Politiche sociali, Giovani, Sport, Sanità, Scuola e Università saranno i temi al centro del dibattito.

Sabato 8 Febbraio:

Toccherà alle Attività Produttive, Urbanistica, Opere Pubbliche, Patrimonio, Mobilità e Trasporti e PNRR.

Sabato 15 Febbraio:

Si parlerà di Sassi, Turismo e Cultura.

Sabato 22 Febbraio:

Si discuterà di Igiene, Ambiente e Benessere Animale.

Per scrivere una nuova pagina per la nostra città abbiamo bisogno del contributo e dell’impegno di tutti: poniamo i primi tasselli per costruire un nuovo percorso per Matera“.

Ecco la locandina degli appuntamenti.