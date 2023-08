Matera: in passerella la bellezza, il coraggio e la tenacia delle donne che si sono confrontate con la malattia del tumore del seno. L’iniziativa in programma

Sabato 2 settembre 2023 a partire dalle ore 20 in Piazza San Francesco d’Assisi a Matera è in programma la quarta edizione dell’evento “Bella come sei” organizzato dal Comitato Basilicata di Komen Italia, con il patrocinio del Comune di Matera.

L’iniziativa vuole celebrare la bellezza, il coraggio e la tenacia delle donne in rosa lucane, che si sono confrontate con la malattia del tumore del seno, e si trasformano in modelle per una sera, portando un messaggio positivo di testimonianza della propria bellezza e forza nonostante l’incontro con la malattia.

La serata rappresenterà una ulteriore occasione per parlare dell’importanza della prevenzione e della adozione di corretti stili di vita come arma primaria di difesa, e consentirà di raccontare le iniziative che il comitato Basilicata di Komen Italia sta organizzando nell’intera Regione in vista della nuova edizione della Race for The Cure che si terrà da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre nella città di Matera.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)