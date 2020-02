Scontro a Matera.

Pare che questa mattina un uomo si sia introdotto nell’abitacolo di un furgone e l’abbia rubato, mentre il proprietario era distratto dalle operazioni di scarico dei prodotti al suo interno.

Durante la fuga, tuttavia, sembra che il ladro abbia perso il controllo del mezzo (per motivi in fase di accertamento), schiantandosi contro un edificio in via Stigliani.

L’uomo è stato fermato, il mezzo restituito al proprietario.

Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri.