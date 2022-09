Matera: in arrivo nuvole ed aria fresca! Ecco le previsioni aggiornate

Da ieri il calo della pressione sta portando una maggiore variabilità su Puglia, Molise e Basilicata con qualche breve rovescio.

Seguirà un afflusso di aria relativamente più fresca responsabile di un calo delle temperature in un regime di variabilità, non mancheranno infatti locali rovesci sull’Appennino.

Quindi su Matera che tempo ci attende?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 11 Settembre, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 18°C.

Lunedì 12 Settembre, invece, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 17°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

