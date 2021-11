Matera: il Sindaco ricevuto in Regione dal Governatore Vito Bardi. I dettagli dell’incontro

Si è tenuto oggi in Regione Basilicata un incontro tra il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi.

Il meeting è stato molto cordiale e ha messo al centro il futuro della Fondazione Matera Basilicata 2019, che – come da impegno comune – continuerà il suo impegno per la Città dei Sassi, punta di diamante della cultura e del turismo in Basilicata.

Inoltre, è stata ribadita la volontà di andare avanti con il Centro sperimentale di Cinematografia: il Comune ha ribadito la volontà di riqualificare l’immobile in Via Lazazzera, mentre la Regione ha confermato l’impegno finanziario per i prossimi 5 anni.

Nei prossimi giorni sarà inviata una lettera formale alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che concretizzerà l’intento di Regione e Comune.

Infine, è stata posta l’attenzione sul potenziamento dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, attraverso l’assunzione di nuovo e sempre più qualificato personale medico specializzato – attraverso la nuova stagione dei concorsi avviata dalla Regione Basilicata – e si è auspicata l’individuazione della nuova governance dell’ASM nel più breve tempo possibile.

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, sottolinea:

“Oggi abbiamo voluto ribadire la volontà di collaborare per il bene della comunità materana e mettere alle spalle polemiche che non hanno ragion d’essere.

Matera merita e ha il sostegno della Regione Basilicata e insieme al Sindaco abbiamo immaginato una serie di iniziative che sicuramente daranno lustro alla Città dei Sassi”.

Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha ribadito:

“È stato un incontro proficuo, abbiamo messo al centro del nostro incontro la risoluzione di problemi concreti, che riguardano soprattutto l’industria creativa e la sanità di Matera.

Confido nella rinnovata sintonia istituzionale, per poter dare sempre più risposte concrete ai cittadini”.

