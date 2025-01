Matera, il Presidente Mancini incontra Cassano, prima donna Presidente della Corte di Cassazione! I dettagli

Grande orgoglio per tutta la regione e soddisfazione per la nostra provincia.

Il Presidente Francesco Mancini, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha incontrato oggi a Roma la prima donna Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, originaria della Basilicata.

Ha commentato Mancini:

“Quella odierna è una giornata speciale non solo perché l’inaugurazione dell’anno giudiziario è un’occasione importante per sottolineare l’importanza della giustizia e rafforzare i rapporti tra le istituzioni locali e nazionali, ma anche per aver incontrato la Presidente Cassano.

E’ stato un grande onore per me rappresentare in un consesso così importante un territorio come il nostro che ha grandissime potenzialità”.