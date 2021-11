Matera: il Presidente della Provincia riceve il nuovo Prefetto Copponi. I dettagli

Il Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese ha ricevuto ieri mattina, nel Palazzo di via Ridola, il nuovo Prefetto di Matera Sante Copponi, al quale ha rivolto il saluto dell’amministrazione provinciale e un augurio di buon lavoro.

Si è trattato di un incontro cordiale, nel quale è stata analizzata la situazione dell’intero territorio del materano, concentrando l’attenzione sulle tematiche riguardanti la sicurezza, soprattutto nelle aree più a rischio criminalità, e l’ambiente.

Il presidente Marrese ha assicurato al Prefetto la massima collaborazione istituzionale, nella convinzione che si possa lavorare in sinergia per lo sviluppo del territorio.

Il presidente Marrese ha sottolineato:

“Saluto e ringrazio il Prefetto Argentieri per il lavoro svolto con impegno al servizio del nostro territorio in questi due anni e auguro al Prefetto Copponi un buon lavoro, nell’interesse delle nostre comunità e dei nostri cittadini.

Con lui abbiamo convenuto la necessità di fare fronte comune a livello istituzionale, in uno spirito di unità e condivisione, per raggiungere l’obiettivo della legalità e della sicurezza, e più in generale contribuire tutti insieme alla crescita del territorio”.

