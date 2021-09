Matera: i ragazzi di questa scuola su Rai Uno! Ecco l’importante tematica trattata

La “Generazione P.” è quella che qualcuno indica come la generazione della pandemia, la stessa della crisi sanitaria dovuta al Covid-19.

I giovani dai 16 ai 25 anni hanno visto, bruscamente, cambiare abitudini, stili di vita e prospettive a causa di quanto accaduto negli ultimi due anni.

Ne portano le conseguenze, purtroppo, e scontano tutti i disagi derivanti da una situazione che anche loro hanno dovuto subire e affrontare.

Temi che sono stati trattati ieri mattina, 28 Settembre, a Matera, grazie all’iniziativa della trasmissione “UnoMattina in Famiglia” (Rai), per la rubrica Generazione P., che si è tenuta nell’Istituto tecnico commerciale e per geometri Loperfido-Olivetti, in Via A. Moro, diretto dalla prof.ssa Antonella Salerno.

La classe 2D/Afm/T, coordinata dalla prof.ssa Lorena Trevisan, è stata coinvolta nelle riprese della Rai e ha dialogato, nello spazio esterno alla scuola dove sono stati collocati i banchi e una lavagna, con Stefano Pieri, “psicologo della strada”, soprannominato così per la diversità del ruolo che svolge rispetto a quello classico, cioè lo psicologo seduto nello studio professionale ad ascoltare il paziente.

Pieri entra nelle scuole italiane, lì dove, in generale, è vivo il disagio conseguente alla pandemia e dove ragazzi e ragazze hanno bisogno di dialogare, di confrontarsi sui problemi con cui, loro malgrado, sono alle prese.

Gli studenti del Loperfido-Olivetti hanno discusso con Pieri, rendendosi disponibili agli spunti offerti dallo psicologo.

Un “faccia a faccia” proficuo ed interessante ripreso dalle telecamere di Rai Uno.

